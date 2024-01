O Manchester City anunciou, esta quinta-feira, a contratação da jovem promessa argentina Claudio Echeverri.

O jovem de 18 anos assinou um contrato válido até 2028, mas vai continuar no River Plate até mudar-se para o Etihad, em janeiro do próximo ano.

«El Diablito» estreou-se em junho passado pela equipa principal do River. O médio-ofensivo esteve em evidência no Mundial sub-17, onde foi o melhor marcador.

Segundo o The Athletic, o City vai pagar quase 15 milhões de euros fixos, mais bónus.

We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️



Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.



