Esta segunda-feira, o plantel do Manchester United teve motivos para festejar.

Depois de Cristiano Ronaldo alcançar a marca de 700 golos por clubes no triunfo em Goodison Park (2-1), diante do Everton, os companheiros juntaram-se ao avançado português para assinalar o registo.

«Parabéns, Cristiano, de toda a gente do United», escreveram os red devils nas redes sociais.

Ronaldo teve direito a balões e até a uma camisola personalizada para eternizar os 700 golos.

Congratulations, @Cristiano — from everyone at United ❤️#MUFC pic.twitter.com/3IFrusQmUG