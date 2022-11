Alejandro Garnacho não esconde a admiração que nutre por Cristiano Ronaldo. Esta quinta-feira, o extremo argentino agradeceu a assistência que o internacional português anotou, na vitória sobre a Real Sociedad (1-0), para o primeiro golo do jovem com a camisola da equipa principal do Manchester United.

«18 anos e 125 dias a sonhar com este momento. Obrigado Ídolo, Cristiano», escreveu Garnacho nas redes sociais.

Após marcar o golo, refira-se, o argentino imitou o mais recente festejo adotado por Ronaldo, juntando as duas mãos no peito, em claro sinal de serenidade.

18 years and 125 days dreaming of this moment



Thanks Idol, @Cristiano pic.twitter.com/p3znaynaH3 — Alejandro Garnacho (@agarnacho7) November 3, 2022

O extremo leva cinco jogos na presente temporada pelos red devils. Nos últimos jogos, tem somado mais oportunidades, que se devem à mudança de comportamento face às atitudes na pré-época, revelou Bruno Fernandes.