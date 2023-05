O futebolista português Matheus Nunes, do Wolverhampton, está nomeado para golo do mês na Premier League inglesa, pelo golo apontado na vitória por 1-0 ante o Chelsea, a 8 de abril.

Matheus Nunes concorre com mais sete golos, entre eles o segundo de Erling Haaland (Manchester City) frente ao Southampton e o de Heung-min Son (Tottenham) no jogo contra o Brighton, ambos igualmente a 8 de abril.

Os outros cinco nomeados são os golos de Marcus Tavernier (Bournemouth) frente ao Fulham no dia 1, o de Michael Keane (Everton) contra o Tottenham a 3 de abril, o de Julio Enciso (Brighton) ante o Chelsea no dia 15 e os de Callum Wilson e Jacob Murphy, ambos do Newcastle, no duelo contra o Everton, a 27 deste mês.

Recorde o golo de Matheus Nunes: