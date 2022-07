Luka Jovic vai deixar o Real Madrid e assinar pela Fiorentina, confirmou o seu pai. Contratado por uma verba superior a 60 milhões de euros, o internacional sérvio nunca se afirmou nos merengues: fez três golos em 51 jogos.



«Fiorentina? É o passo correto. É uma oportunidade para vermos quem tem razão e quem está enganado. É altura para percebermos se somos fortes ou não», referiu Milan, pai do futebolista de 24 anos, citado pelo diário AS.



De acordo com a imprensa espanhola, Jovic vai rumar a Florença a título definitivo, sendo que o Real Madrid fica com 50 por cento do seu passe.