O futebolista Miguel Layún, que passou pelo FC Porto entre 2015 e 2017, é reforço do Club América, confirmou esta quinta-feira o clube mexicano.

O internacional pela seleção do México finda uma ligação de dois anos e meio ao Monterrey e muda de clube no seu país natal.

O lateral de 32 anos regressa a um clube que já tinha representado entre as épocas 2009/2010 e 2014/2015.

Além do FC Porto, do Monterrey e do América, Layún já representou o Veracruz, a Atalanta, o Watford, o Sevilha e o Villarreal na sua carreira.