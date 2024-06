O Lille confirmou esta quarta-feira a saída de Paulo Fonseca do comando técnico da equipa e apresentou, desde logo, Bruno Génésio como sucessor, com um contrato válido para as próximas duas temporadas.



Paulo Fonseca, como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno, está em negociações adiantadas para assinar um contrato de três anos com o Milan, mas o clube francês, onde jogam os portugueses Rafael Fernandes, Tiago Santos, Tiago Morais e Ivan Cavaleiro, não perdeu tempo e já anunciou o novo líder da equipa técnica.

Trata-se de Bruno Génésio, treinador de 57 anos, que deu os primeiros passos na carreira, co mo treinador principal, no Lyon, passou pela China, à frente do Beijing Guoam, antes de regressar a França para liderar o Rennes.

Paulo Fonseca recorreu, entretanto, às redes sociais, para publicar uma sentida mensagem de despedida.

«Caros adeptos do Lille, que viagem linda! Desde o primeiro dia que cheguei, fui calorosamente recebido pelos jogadores, pelas pessoas do clube, pelos adeptos e pela cidade. Todos me fizeram sentir em casa. Durante esse tempo, na Pierre-Mauroy, experimentei alguns dos ambientes mais emocionantes da minha carreira», começa por escrever o treinador português.

«Ao longo destas duas temporadas, juntos conseguimos colocar a equipa de volta ao topo da Ligue 1, garantir um lugar nos play-offs da Liga dos Campeões e alcançar o melhor desempenho da história do clube nas competições da UEFA. Sempre dei cem por cento e só posso agradecer o empenho e profissionalismo dos jogadores que orgulhosamente treinei e ao apoio incrível de todos os adeptos», destacou ainda.