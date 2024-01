O russo Daniil Medvedev avançou para as meias-finais do Open da Austrália em ténis, ao bater o polaco Hubert Hurkacz numa maratona de cinco sets.

Medvedev justificou o favoritismo, já que é o número três do ranking ATP – e também o terceiro cabeça de série do torneio – mas teve muito trabalho para derrotar o tenista da Polónia, atual número nove do mundo.

O russo, que já foi líder da hierarquia mundial e duplo vencedor deste torneio, venceu por 3-2, com parciais de 6-7 (4-7), 6-2, 3-6, 7-5 e 4-6, em quase quatro horas de jogo.

Medvedev, que tinha afastado o português Nuno Borges nos oitavos de final, vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev-