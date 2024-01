A chinesa Qinwen Zheng, décima quinta do ranking mundial, apurou-se para as meias-finais do Open da Austrália em ténis pela primeira vez na carreira, depois de vencer a russa Anna Kalinskaya, número 75 do mundo, por 2-1.

Qinwen Zheng venceu com os parciais de 6-7 (4-7), 6-3 e 6-1, num encontro que durou duas horas e 18 minutos, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

A tenista chinesa, que está pela primeira vez nas meias-finais de um dos maiores torneios, vai defrontar a ucraniana Dayana Yastremska, que hoje venceu a checa Linda Noskova nos quartos de final.

Na outra meia-final vão estar a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial e detentora do troféu, e a norte-americana Coco Gauff, quarta do ranking WTA e vencedora do Open dos Estados Unidos em 2023.