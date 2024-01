Já não se pode dizer que seja uma surpresa, o percurso da ucraniana Dayana Yastremska no Open da Austrália. Continua a ser, seguramente, espantoso. Isto, num quadro feminino que tem sido uma chuva de surpresas.

A número 93 do ranking mundial, vinda da qualificação, venceu a checa Linda Noskova esta quarta-feira nos quartos de final em dois sets sem resposta.

Noskova, que é a número 50 do mundo, não teve capacidade para travara a sensacional Yastremska, que só precisou de uma hora e 19 minutos para triunfar com os parciais de 6-3 e 6-4.

Nos oitavos de final, a ucraniana tinha batido a bielorrussa Victoria Azarenka, dupla vencedora do Open da Austrália (em 2012 e 2013) e semifinalista há um ano.

Nas meias-finais, esta quinta-feira, Yastremska vai defrontar a vencedora do encontro entre a russa Anna Kalinskaya e a chinesa Qinwen Zheng, que tem algum favoritismo.

Aryna Sabalenka, número dois mundial, e Coco Gauff, quarta do mundo, são as únicas sobreviventes do 'top 10' mundial no quadro feminino do torneio, que este ano tem sido marcado por vários resultados surpreendentes.