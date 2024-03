O Mónaco aproveitou o deslize do Brest na véspera e aproximou-se do segundo lugar, ao vencer por 1-0 na visita ao Estrasburgo, em jogo da 25.ª jornada da liga francesa.

O único golo da partida foi apontado aos 73 minutos, por Eliesse Bem Seghir.

Com este triunfo, os monegascos mantêm o terceiro lugar, agora com 45 pontos, apenas menos um do que o Brest, que segue na segunda posição.

Classificação da liga francesa

Também este domingo, num duelo entre os dois últimos classificados, o Metz venceu, em casa, o Clermont, por 1-0. Esta vitória deixa o Metz na penúltima posição, com 23 pontos, a dois da «linha de água», enquanto o Clermont está praticamente condenado à descida, no último lugar, com 17 pontos.

Já o Le Havre, que vinha de cinco derrotas consecutivas, bateu o Toulouse (1-0), adversário do Benfica no play-off da Liga Europa.