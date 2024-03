O médio dinamarquês Morten Hjulmand, do Sporting, salientou este domingo a vontade em afirmar-se na seleção da Dinamarca e de provar o seu valor, voltando a falar de novo da confusão com o médio suíço Granit Xhaka no jogo particular de sábado.

«Surgem alguns ânimos durante um jogo e é assim. Faz parte do tipo de pessoa que sou, chegar com alguma energia», disse Hjulmand, em declarações à imprensa dinamarquesa presente na manhã deste domingo no estágio da seleção, em Helsingor.

«Acho que tenho poucos jogos internacionais e que tenho de entrar e provar que tenho de ser titular na seleção. Tenho o desejo de fazer parte desta equipa e conseguir uma função permanente», prosseguiu Hjulmand, garantindo que não vai mudar a sua forma de ser em campo em prol da equipa que defender.

«Tenho de entrar com energia e agressividade e isso é algo que não vou mudar. Sempre fez parte do meu jogo. Acho que sou um jogador temperamental, mas também acho que tenho as coisas sob controlo. Também mostrei isso nos muitos jogos profissionais que já disputei. Recebi muitos cartões amarelos, mas sou bom a controlar-me. É importante que não perca a cabeça. Não fiz isso e também não o farei», referiu o jogador de 24 anos, lembrando os tempos de formação.

«Tive muitas discussões com treinadores meus nos juniores, sobre o meu temperamento, mas eles também disseram que era algo que nunca tirariam de mim. Ensinaram-me a controlar o meu temperamento», notou Hjulmand.

Quem também falou de Morten foi o selecionador, Kasper Hjulmand, que diz que está tudo bem «desde que não ultrapasse o limite». «Há um limite, um cartão vermelho estúpido é impossível, mas não era o caso. O Morten jogou sempre assim», disse o técnico, deixando elogios ao médio em alusão à sua mudança do Lecce para o Sporting.

«Ele melhorou claramente o seu jogo com a bola depois da transferência do Lecce para o Sporting, ao ingressar numa equipa de topo que tem muito mais bola. Mas não se esqueceu de defender e dá gás nos duelos», observou.

Esta já é a melhor época de Hjulmand a nível de número de jogos e golos por um clube: 40 jogos e três golos pelo Sporting em 2023/24, além de quatro assistências, numa época em que chegou à seleção da Dinamarca, pela qual já leva quatro internacionalizações.