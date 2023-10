É uma daquelas questões muito pessoais para um piloto: o número com o qual corre. Pode ser superstição, ou apenas uma questão de hábito, mas é raro o piloto que não tem um número preferido – e que tenta manter durante toda a carreira.

Miguel Oliveira correu sempre com o 44, desde o início de carreira até chegar à classe rainha. Foi com o 44 que brilhou no campeonato espanhol, em Moto3 e Moto2.

Quando chegou ao MotoGP, no entanto, o 44 estava ocupado por Pol Espargaró. Miguel Oliveira resolveu a questão adotando o 88, que utiliza até hoje.

O espanhol Jorge Martin, piloto da Pramac Racing, passou pelo mesmo quando chegou à classe principal: tinha usado sempre o 88 e teve de mudar por causa de Miguel Oliveira. Deu um passo pequeno e adotou o 89.

Pol Espargaró vai falhar o Mundial de 2024, já que o Grupo Pierer resolveu ceder o seu lugar na equipa Gas Gas Tech3 a Augusto Fernandez – a equipa não conseguiu licença da DORNA para inscrever mais uma mota e tem cinco pilotos com contrato, ficando ‘apeado’ o espanhol de 32 anos. Isso significa que o número 44 vai ficar livre.

O motogp.com foi ouvir Miguel Oliveira e Jorge Martin, para ver se a questão do 88 se resolvia. E descobriu que os pilotos já tinham conversado sobre o assunto.

«Falei com o Miguel no passado fim de semana, porque ele nem se tinha apercebido de que poderia voltar para o 44», admitiu Jorge Martin, já na Austrália, que espera poder recuperar o seu número preferido.

«Apaixonei-me pelo 88, apesar de não ser o meu número preferido em criança», disse Miguel Oliveira. «Tive um dos melhores momentos da minha carreira com o 88. Por muito que o Jorge o queira, teremos de negociar duramente essa possibilidade. Para já, fico com o 88», acrescentou.

«Gostava de recuperar o 88», disse Martin. «Senão, o 89 também é bom. E até posso vir a usar o número 1», lembrou o piloto espanhol, que luta pelo título mundial.

Jorge Martin vai em segundo no Mundial de pilotos; tem 328 pontos, menos 18 que o italiano campeão do mundo Francesco Bagnaia, da Ducati oficial, quando faltam cinco grandes prémios para o final da temporada.