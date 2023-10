A Federação Saudita de Futebol (SAFF) formalizou a candidatura à organização do Campeonato do Mundo de 2034 junto da FIFA.

A SAFF refere que este projeto «reflete os objetivos da nação de desbloquear novas oportunidades no futebol a todos os níveis e o seu compromisso em apoiar o crescimento do belo jogo em todos os cantos do planeta». Para o presidente da Federação saudita, Yasser Al Misehal, organizar o Mundial 2034 é o convite do país ao mundo para «testemunhar o desenvolvimento da Arábia Saudita, vivenciar a sua cultura e fazer parte da sua história».

A Arábia Saudita recordou ainda que conta com o apoio de mais de 70 associações FIFA de todo o mundo.

