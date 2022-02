Em cima do fecho do mercado, o Fulham anunciou a contratação de Neco Williams, por empréstimo do Liverpool.

O lateral galês de 20 anos vai ser treinado por Marco Silva até ao final da temporada.

Formado no Liverpool, esta será mesmo a primeira experiência de Williams fora do emblema de Anfield Road. Na presente temporada, levava oito jogos e duas assistências.