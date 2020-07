A final da Taça da Grécia, que estava agendada para o próximo domingo, entre o Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, e o vizinho AEK Atenas, foi adiada, após a descoberta de artefactos incendiários junto ao estádio.

O adiamento do jogo acontece por receio de violência organizada na final, após a descoberta nas imediações do estádio Georgios Kamaras, em Atenas, de dezoito armas artesanais incendiárias [cocktails molotov] e 12 bastões de madeira.

A final da Taça da Grécia conta com o campeão Olympiakos, que, além de Pedro Martins, integra também os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Cafú, e com o AEK, no qual alinham os compatriotas Paulinho, Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira.

No campeonato, que foi suspenso em março devido à pandemia de covid-19 e retomado em junho, sem a presença de público, as duas equipas terminaram separadas por 22 pontos na classificação.