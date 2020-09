Neymar e Mbappé. Esse é o foco do Paris Saint-Germain nesta altura, mais concretamente a renovação de contrato dos dois astros.

O brasileiro e o francês estão ligados ao PSG até 2022, mas há muita vontade do emblema parisiense em contar com eles durante mais anos. É isso que garante Leonardo, o diretor desportivo do clube.

«Queremos continuar com ele, isso é certo. Tudo é claro para todos. Nós sabemos o que queremos e eles também, já falámos com eles. O segredo é encontrar o momento certo e a forma certa para chegarmos a uma conclusão. Mas claro que queremos continuar com eles», disse, citado pela RMC.

«Sinceramente, nunca aconteceu ter dois jogadores assim na mesma equipa. Messi e Ronaldo sempre estiveram em equipas diferentes. Temos os dois melhores jogadores do mundo no PSG depois de Messi e Ronaldo, algo muito bom», prosseguiu.