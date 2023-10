O treinador da Roma, o português José Mourinho, admitiu não estar «otimista» quanto à situação física do futebolista argentino Paulo Dybala, que saiu lesionado perto do intervalo, na vitória de domingo ante o Cagliari, no joelho esquerdo.

«Dybala não está otimista, então eu também não estou otimista. Temos de esperar o resultado dos testes, mas eu confio muito nas sensações dos jogadores. Estamos a aguardar os exames dos médicos, querem conversar com ele, mas se ele não está otimista, eu também não. Certamente perderemos o Paulo por bastante tempo», afirmou Mourinho, em declarações à DAZN.

No rescaldo da partida, o português voltou a abordar a sua situação contratual e disse estar

«Tenho contrato até 30 de junho, sei perfeitamente o que quero, que é dar tudo o que tenho pela Roma. Estou aqui, quero ajudá-los a obter os resultados que todos desejamos. Trabalho com os jogadores e com esta equipa todos os dias. Trabalhamos numa bolha, treinamos, comemos e, neste grupo de trabalho, pensamos apenas numa coisa: ganhar jogo a jogo. Não pensamos em mais nada, vivo muito isolado do barulho de fora, não tenho uma vida social entre baladas e restaurantes. Não sou criança, sei o que quero para mim. Estou feliz com a vitória, não com os onze pontos, mas não estamos muito longe dos lugares que queremos», expressou.