Pedro Proença foi formalmente nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias até 2025. A informação foi confirmada pelo organismo em comunicado.

A nomeação do presidente da Liga Portugal ocorreu durante uma assembleia geral extraordinária e implica a designação de Proença como representante da associação no Comité Executivo da UEFA, que vai ser ratificada no próximo congresso do organismo, a oito de fevereiro de 2024, em Paris.

A Liga anunciou, a 20 de novembro, que Pedro Proença tinha sido nomeado presidente da Associação de Ligas Europeias, que reúne 40 ligas profissionais e representa mais de mil clubes de 34 países europeus, e era gerida há dois anos por uma Comissão Executiva.

Com sede em Nyon, na Suíça, a EL foi fundada a seis de junho de 2005 por 14 Ligas de países europeus.