Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), afirmou esta quarta-feira que o Campeonato do Mundo de 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, vai ficar «para a história» e deu os parabéns à federação portuguesa.

«Parabéns à Federação Portuguesa de Futebol, na pessoa do Presidente Fernando Gomes, e a todos os que, em conjunto com as federações de Espanha e Marrocos, trabalharam na candidatura que trará até Portugal o evento mais grandioso do Futebol Mundial», destacou o presidente da Liga, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O presidente da LPFP acrescentou ainda que acredita que a competição «ficará para a história».

Secretario de Estado do Desporto fala em «conquista histórica»

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, considerou, por seu lado, que a organização conjunta do Mundial2030 de futebol por Portugal «é uma conquista histórica», a «unir diferentes culturas».

«O Mundial de Futebol 2030 será organizado conjuntamente por Portugal, Espanha e Marrocos! Uma conquista histórica que muito nos orgulha. Unir diferentes culturas através do Desporto! Parabéns à Federação Portuguesa de Futebol pelo trabalho desenvolvido», assinalou o governante nas redes sociais.