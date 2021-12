Depois de Rafael Nadal na segunda-feira, o treinador do tenista espanhol, Carlos Moya, confirmou esta terça-feira, através da rede social Twitter, que testou positivo à covid-19.

«No domingo, ao aterrar em Maiorca e com alguns sintomas, dei negativo num teste antigénio. Umas horas mais tarde, ao confirmar-se um positivo na equipa, fui fazer o PCR e dei positivo», anunciou Moya, de 45 anos, que disse estar «vacinado com duas doses», mas que «os sintomas foram bastante fortes nas últimas 24 horas», porém sem necessidade de ir ao hospital.

«Agora estou bastante melhor, espero que o pior tenha passado. Febre, for de cabeça, suor, dor por todo o corpo e arrepios foram os sintomas. Seguramente que a vacina ajudou a não estar pior e a não ter de ir ao hospital», referiu ainda o técnico, que tinha voltado com Nadal do torneio em Abu Dhabi, o que marcou o regresso do maiorquino à competição.