O futebolista do Espanhol, o ex-Benfica Raúl de Tomás, assumiu que não esteve bem perante o seu treinador, Vicente Moreno, em alusão a um episódio no jogo com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, a 30 de abril, que o levou a iniciar o jogo de domingo com o Osasuna no banco de suplentes.

«Gostaria que lhe perguntassem». Estas foram as palavras de Moreno, na conferência de imprensa de domingo após o empate a uma bola com o Osasuna, palavras que tiveram esclarecimento de Raúl de Tomás, esta segunda-feira, através das redes sociais.

«Para todos e cada um que não sabem do assunto, Vicente Moreno é, além de treinador, um amigo, temos há anos uma relação maravilhosa, com as nossas desavenças e alegrias, mas o respeito pelo treinador é como o respeito por um pai», começou por escrever De Tomás.

«Cometi o erro de faltar-lhe ao respeito no Bernabéu, dada a situação da equipa em campo e quando um jogador erra, assume as consequências, eu errei e por isso paguei neste fim-de-semana ao não jogar de início. Não se esqueçam que nenhum jogador está acima do clube, do balneário ou do próprio treinador. Falta pouco, vamos terminar bem e alcançar o objetivo», concluiu o avançado que, no jogo com o Real Madrid (derrota por 4-0) foi substituído aos 65 minutos de jogo para a entrada de Wu Lei, quando havia 3-0 no marcador.

O Espanhol ocupa a 13.ª posição, com 40 pontos, oito acima da zona de descida, quando faltam três jornadas para o final.