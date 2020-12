O pai do futebolista mexicano Raúl Jiménez afirmou que a recuperação do jogador do Wolverhampton está a ser «satisfatória» e revelou que foi dito que o ex-Benfica «não terá nenhuma sequela», após o choque de cabeças com David Luiz, no jogo ante o Arsenal.

«O Raúl está em casa, com a sua filha e com a sua mulher, com a minha esposa, sua mãe, a cumprir a recuperação satisfatória, se assim se pode dizer. Já nos vimos, já falámos e tudo se encaminha para que tenha a sua recuperação boa. Foi-nos dito que não terá nenhuma sequela e que tudo é uma questão de tempo para que ele possa reiniciar, com a sua reabilitação física», afirmou Raúl Jiménez Vega, na terça-feira, à imprensa do México, à margem da apresentação da Federação Mexicana de Futebol Ténis (FMFT).

«Felizmente, graças à intervenção boa e oportuna dos médicos em Inglaterra, está a recuperar com ânimo, motivado para continuar. O mais importante é a saúde do Raúl», disse, ainda.