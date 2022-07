O defesa-central Renan, emprestado pelo Palmeiras ao Bragantino, foi detido na manhã desta sexta-feira, depois de se ter envolvido num acidente de carro, por volta das 06h40, que resultou numa morte.

Renan passou para a faixa contrária e entrou em contramão, tendo embatido num homem de 38 anos, que seguia de mota e cuja morte foi declarada no local.

A Polícia Civil, citada pelo Globoesporte, relatou que o futebolista de 20 anos «apresentava sinais de embriaguez» e recusou fazer o teste de alcoolemia no local. Já a Polícia Rodoviária Estadual, deu conta de que o jogador conduzia com uma carta de condução provisória.

Na esquadra, Renan teve o apoio do advogado, bem como de um representante do Bragantino. De resto, tanto o clube que o atleta representa bem como o Palmeiras emitiram uma nota a referir que estão a acompanhar o caso, além de mostrarem solidariedade para com a família da vítima.

As imagens e vídeo do cenário após o acidente: