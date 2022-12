O presidente do River, Jorge Brito, confia que o Benfica poderá vender Enzo Fernández pelos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão e está atento aos movimentos dos encarnados no mercado.

O dirigente do clube de Buenos Aires lembrou os detalhes do negócio feito com o Benfica no verão e destacou que a percentagem do passe que está na posse dos Millonarios poderá ajudar a concluir várias obras, como as do Estádio Monumental de Núñez.

«Vendemos estes 75% por 18 milhões de euros, aos quais se somam os 38,5 milhões e meio que arrecadaríamos com os outros 25%. Estamos a falar de cerca de 50 milhões de dólares [cerca de 47 milhões de euros], o que supera a operação do Julian Álvarez que era a mais alta da história argentina. É uma operação que nos vai servir muito para as infraestruturas que temos pensadas para o River», reconheceu aos microfones da TyC Sports.

Em julho, recorde-se, o Benfica comunicou à CMVM que pagou 10 milhões de euros por 75 por cento do passe do médio argentino, valor ao qual podem acrescer oito milhões dependendo de determinadas variáveis.

Mais tarde, o próprio River detalhou que, quando Enzo fez 10 jogos pelo Benfica, (45 minutos no mínimo, como suplente ou titular), as águias pagaram dois milhões. A meta seguinte é aos 25 encontros (tem 24 nesta altura) e a terceira aos 40 jogos. Por fim, os oito milhões por objetivos completam-se quando o médio realizar 50 partidas pelo Benfica. Ou seja, caso faça 50 jogos pelo Benfica, os encarnados pagam um total de 18 milhões de euros.