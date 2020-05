Robert Lewandowksi foi desafiado a escolher uma lista dos seus cinco goleadores preferidos pelo jornal alemão Bild.

A regra era simples, não se escolher a si próprio, mas o internacional polaco surpreendeu ainda mais, ao excluir Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, por não os considerar puros números 9.

«A pergunta não é fácil, mas se falarmos de 9 puros, clássicos pontas-de-lança, escolho Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Kun Agüero e Kylian Mbappé», afirmou o avançado do Bayern de Munique, que ainda explicou porque deixou de fora Haaland.

«Ele tem um grande potencial, mas ainda tem muito tempo para crescer. Não quero pressioná-lo com as minhas palavras. Mas se continuar a trabalhar pode tornar-se, quem sabe, no melhor avançado do mundo. Penso que seria bom para ele continuar na Bundesliga, antes de dar o passo seguinte na carreira», concluiu.