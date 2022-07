O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, considerou «estranho e louco» o mercado de transferências por parte do Barcelona neste verão, explicando que os catalães estão a adquirir qualquer atleta sem terem dinheiro para contratações.

Um dos nomes garantidos pelo Barcelona foi Robert Lewandowski, polaco que deixou o Bayern Munique num negócio por 45 milhões de euros, que pode chegar aos 50 milhões mediante objetivos.

«Sim, eles compraram muitos jogadores. Não sei como, é o único clube do mundo que não tem dinheiro, mas compra qualquer jogador. É estranho e louco, mas de alguma forma eles encontram soluções. Não faço ideia como, mas sim, eles têm uma equipa melhor do que na época passada», afirmou Nagelsmann, na noite de terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de pré-época com o DC United, marcado para a próxima madrugada (00h30 de Portugal Continental).

Além de Lewandowski, o Barcelona já contratou Raphinha ao Leeds, Andreas Christensen ao Chelsea e Franck Kessié ao Milan.