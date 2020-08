Dwight Lodeweges vai orientar de forma interina a seleção de futebol da Holanda, na sequência da saída de Ronald Koeman para o Barcelona. A confirmação foi feita esta quarta-feira pela federação do país, a KNVB.

Lodeweges, holandês-canadiano de 62 anos, era até então adjunto da seleção ‘laranja’ desde fevereiro de 2018 e será «o treinador nacional interino até que um sucessor de Ronald Koeman seja nomeado», explica o organismo, em comunicado, lamentando, mas respeitando a decisão do agora novo treinador dos catalães.

Koeman foi oficializado esta manhã no Barcelona. Tinha contrato com a seleção do seu país até ao verão de 2022, mas o mesmo vínculo continha uma cláusula que exigia que a federação negociasse a sua saída em caso de interesse do emblema de Camp Nou.

A estreia de Lodeweges, que já treinou, entre outros clubes, o Heerenveen, o Cambuur e o Groningen, acontece a 4 de setembro, frente à Polónia, em jogo a contar para o grupo A1 da Liga das Nações de 2020/2021.