Devido à invasão da Ucrânia, a FIFA e a UEFA decidiram suspender os clubes e seleções russas de todas as competições. Esta sexta-feira, o selecionador nacional da Rússia, Valery Karpin, quebrou o silêncio para fazer um apelo à paz.



«O futebol é importante, junta-nos e mantém-nos unidos. As coisas vão ser difíceis sem ele. Acredito que a seleção e os clubes [russos] podem continuar a jogar. Falando à escala global, só espero que isto finalmente termine. A paz vai chegar e as pessoas vão deixar de morrer», pode ler-se numa frase divulgada pela Federação russa nas redes sociais.



Apesar de ter sido excluída do play-off de acesso ao Mundial 2022, no qual ia defrontar a Polónia, a Rússia anunciou um estágio entre os dias 21 e 27 de março, em Moscovo.