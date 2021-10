O futebolista argentino Sergio Aguero está a ultimar a recuperação no Barcelona e estreou-se a marcar pelos catalães esta quarta-feira, ainda que em contexto de jogo-treino.

Utilizado no embate particular ante o UE Cornellà, dos escalões inferiores do futebol espanhol, Aguero somou minutos e marcou um dos golos do empate a duas bolas, em jogo realizado no Camp Tito Vilanova.

O outro golo do adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões foi apontado por Coutinho.

Em agosto, Aguero sofreu uma lesão na perna direita, com perspetiva de paragem de dois meses.