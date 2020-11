Guarda-redes ir à área e marcar golo, mesmo no fim do jogo?

Acontece poucas vezes, mas acontece.

Arnaud Bodart fez isso mesmo no empate do Standard Liège, adversário do Benfica na fase de grupos da Liga Europa, na receção deste sábado ao Eupen, em jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga da Bélgica.

Com o resultado favorável à equipa visitante à entrada para o sexto e último minuto de compensação, o guarda-redes de 22 anos correu até à área contrária para um livre a favor do Standard. Após um corte de um homem do Eupen na área, Fai colocou a bola na confusão e Bodart, solto de marcação, desviou de primeira pra o 2-2 final no marcador.

Bodart até podia ter sido o vilão, quando sofreu um «frango» que daria o 1-3 ao Eupen ao minuto 90, que foi anulado pelo vídeo-árbitro. Contudo, virou herói inesperado, num final de jogo emocionante. Bokadi (34m) fez o outro golo do Standard e, para a equipa visitante, marcaram Prevljak (36m) e Peeters (57m).