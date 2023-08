O inglês Theo Walcott anunciou o fim da carreira de futebolista, esta sexta-feira, aos 34 anos.

«O primeiro momento em que calcei as chuteiras, aos 10 anos, foi o início de uma jornada especial para mim. Desde jogar no parque com os amigos até atuar em alguns dos maiores estádios, para grandes multidões em todo o mundo. O apoio que me demonstraram durante todo este tempo foi incrível em todos os sentidos imagináveis ​​e estou verdadeiramente grato», começou por escrever numa publicação nas redes sociais, onde deu conta de que poderia continuar a jogar.

«Tenho a sorte de ter recebido ofertas para continuar a jogar, mas parece certo terminar onde comecei e pendurar as chuteiras», referiu ainda, em alusão ao Southampton, o clube onde iniciou a carreira e que representou nas últimas três temporadas.

Formado nos saints, Walcott notabilizou-se nos 12 anos que passou no Arsenal, além de ter representado o Everton. Foi internacional pela Inglaterra em 47 ocasiões e, no currículo, conta com três Taças de Inglaterra e duas Supertaças inglesas.