O futebolista alemão do Real Madrid, Toni Kroos, não foi de meias palavras na noite de sábado, após a conquista da Liga dos Campeões, ao ser questionado, mais do que uma vez, sobre a força do Liverpool e se a equipa inglesa tinha parecido mais forte na final de Paris.

«Demos uma grande luta, sabíamos que o Liverpool era uma grande equipa», começou por dizer Kroos, em declarações à televisão germânica ZDF, no relvado do Stade de France.

De novo questionado sobre porque é que o Liverpool pareceu mais forte na final da Champions, Kroos reagiu então desta forma.

«Tens 90 minutos para pensar em perguntas sensatas, agora fazes essas perguntas de me***. Não é surpreendente ter problemas contra o Liverpool, não estamos a jogar um jogo de fase de grupos, é a final da Liga dos Campeões», respondeu o médio.

Kroos abanou então a cabeça perante o repórter e, quando se encaminhava para outra entrevista, ainda disse. «Muito mau. Primeiro, fazes três perguntas negativas, depois sabe-se que vem da Alemanha», referiu.