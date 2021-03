O Tottenham confirmou o bom momento na Premier League inglesa com uma vitória expressiva por 4-1 ante o Crystal Palace, este domingo, na 27.ª jornada do campeonato.

Com um bis de Gareth Bale e outro de Harry Kane - o 3-1 é um golaço - a equipa comandada pelo português José Mourinho somou a terceira vitória consecutiva, algo que já não acontecia na competição desde novembro, mês em que chegou à melhor sequência em 2020/2021, com quatro jornadas a vencer.

O marcador foi quase por completo uma espécie de sociedade entre o extremo galês e o avançado inglês. Bale marcou os dois golos com assistências de Kane, que faria depois os terceiro e quarto golos dos spurs.

O primeiro golo do jogo apareceu aos 25 minutos, por Bale, que desviou ao segundo poste um passe de Kane, após recuperação de bola de Lucas Moura perante Milivojevic, jogador que serviria o Benteke para o cabeceamento que resultou no 1-1, já em cima do intervalo (45+1m).

Após ter perdido momentaneamente o controlo do encontro, o que precipitou o empate, o Tottenham entrou com tudo na segunda parte e já vencia por 3-1 aos 52 minutos. Gareth Bale fez o 2-1 aos 49 minutos de cabeça, assistido também pela cabeça de Kane. Pouco depois, um golaço de Harry Kane, com o pé direito de primeira, a levar a bola ao ângulo da baliza, a passe de Doherty.

O golo que definitivamente descansou Mourinho e companhia, surgiu numa boa jogada coletiva, que culminou com assistência de Son para Harry Kane copiar Bale com um bis na partida: 4-1 aos 76 minutos.

Carlos Vinícius, avançado cedido pelo Benfica aos ingleses, entrou aos minuto 80, no jogo que antecedeu a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, ante o Dínamo Zagreb, na quinta-feira.

Com este resultado, o Tottenham ultrapassa o campeão Liverpool e também o West Ham, ainda que perante os hammers seja à condição. A equipa de Mourinho está no sexto posto, com 45 pontos em 27 jogos – a um do Everton, quinto com 46 em 26 jogos. Tem os mesmos 45 do West Ham, sétimo com menos um jogo que os spurs. Já para o Liverpool, fica com dois pontos de vantagem e ainda um jogo a menos: a equipa de Klopp, agora no oitavo lugar, tem 43 pontos e 28 jogos realizados.

O 4-1 de Harry Kane:

O 3-1 de Harry Kane:

O 2-1 de Gareth Bale:

O 1-1 de Benteke: