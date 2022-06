Jorge Jesus é o novo treinador do Fenerbahçe confirmou, esta quinta-feira, o clube turco.



Numa curta nota divulgada no site oficial, o vice-campeão da Turquia revelou que o contrato do português é válido por uma ano, tal como o Maisfutebol escreveu.



O Fenerbahçe faz questão de lembrar o percurso do técnico de 68 anos com passagens por Amora, Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sp. Braga, Benfica, Sporting, Al-Hilal e Flamengo, frisando os 19 títulos conquistados ao longo da carreira.



Recorde-se que treinador passou os últimos dois dias em Istambul a conhecer o estádio, o museu e o centro de treinos do Fenerbahçe.



Sem clube desde a saída do Benfica em dezembro, Jorge Jesus vai viver a terceira experiência no estrangeiro depois de já ter treinado na Arábia Saudita e no Brasil.