O Galatasaray isolou-se no comando da Super liga da Turquia, ao golear o Alanyaspor (4-0) numa exibição demolidora dos seus atacantes.

O argentino Mauro Icardi marcou um golo e fez duas assistências; o belga Dries Mertens bisou na partida e fez o passe para o primeiro de Icardi; o marfinense Wilfried Zaha também fez um golo e uma assistência.

Sérgio Oliveira não saiu do banco de suplentes da formação da casa. Já na equipa do Alanyaspor, o defesa Nuno Lima foi titular, saindo aos 67 minutos, e o médio João Novais entrou para o lugar do dinamarquês Pione Sisto ao intervalo.

O Galatasaray isolou-se no comando, com 36 pontos, mais três do que o Fenerbahçe, que só joga este domingo, recebendo o Karagumruk. O Alanyasport tem 10 ppontos e está em zona de despromoção.

Nos outros jogos de sábado, Nelson Oliveira foi titular na vitória do Konyaspor, por 2-0, sobre o Kasimpasa, apesar de ter saído aos 60 minutos, quando o jogo ainda não tinha golos.

O Ankaragucu venceu em casa do Gazientep (1-0) e o Istambulspor bateu o Hatai por 2-1.