O Fenerbahçe empatou, esta segunda-feira, no terreno do Göztepe, no fecho da 14.ª jornada da Liga turca, e ficou a 12 pontos do líder Trabzonspor.



A formação visitada foi a primeira a marcar, aos 40 minutos, por intermédio de Jahovic. A equipa orientada por Vítor Pereira apenas respondeu no arranque da segunda parte. Serdar Dursun igualou a contenda aos 48 minutos.

Miguel Crespo foi titular e jogou toda a partida, mas o gigante de Istambul não desatou a igualdade. Com este empate, o Fenerbahçe segue no quarto posto, com 24 pontos e voltou a escorregar na perseguição ao líder. Por sua vez, o Göztepe segue em 18º, com 11 pontos, em zona de despromoção.



Os melhores momentos do jogo: