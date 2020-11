A Udinese recebeu e venceu o Génova por 1-0 na tarde deste domingo, em duelo da oitava jornada da Serie A italiana, que teve um final dramático para a equipa visitante.

Rodrigo de Paul fez o único golo do jogo aos 34 minutos e, depois, em tempo de compensação, Scamacca viu o golo do empate anulado por fora-de-jogo, confirmado com auxílio do vídeo-árbitro. Em cima do apito final, o guarda-redes Mattia Perin «varreu» um adversário, foi expulso e o Génova acabou com menos um.

Na classificação, a Udinese respira melhor com a segunda vitória: está no 16.º lugar, com sete pontos, dois acima da zona de descida, onde está o Génova, no 19.º e penúltimo posto, com cinco pontos.