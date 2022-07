A UEFA abriu uma investigação disciplinar sobre «suposto mau comportamento dos adeptos do Fenerbahçe» no jogo de quarta-feira ante o Dínamo Kiev, na Turquia, a contar para a segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que ditou, em campo, a eliminação da equipa comandada pelo português Jorge Jesus.

«Um inspetor da Ética e Disciplina da UEFA vai conduzir uma investigação disciplinar sobre alegado mau comportamento de adeptos do Fenerbahçe durante o jogo entre Fenerbahçe e Dínamo de Kiev, jogado a 27 de julho de 2022 em Istambul, na Turquia», refere a UEFA, em nota oficial.

O encontro, decidido no prolongamento e que ditou o apuramento da equipa ucraniana para a terceira pré-eliminatória, na qual vai defrontar os austríacos do Sturm Graz, ficou marcado, nas bancadas, por cânticos pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, vindos de adeptos do Fenerbahçe.

Tudo terá começado no relvado, por altura do primeiro golo do emblema ucraniano. Vitaliy Buyalskyy festejou na direção da massa associativa da equipa de Jorge Jesus com um gesto normalmente associado a um dos rivais do Fenerbahçe, o Besiktas. Na resposta, os adeptos do Fenerbahçe entoaram o nome de Vladimir Putin.

O clube turco reagiu esta quinta-feira, menos de 24 horas após o momento, posicionando-se contra a guerra que está a acontecer na Ucrânia fruto da invasão russa em finais de fevereiro, depois dos cânticos dos adeptos por Putin.

Depois da eliminação do Fenerbahçe, também já houve uma demissão na estrutura.