O futebolista nigeriano do Nápoles, Victor Osimhen, sofreu «múltiplas fraturas no rosto e deslocamento da órbita do olho esquerdo», anunciou o clube italiano, em comunicado, na noite de domingo, após o jogo com o Inter de Milão, da 13.ª jornada da liga italiana.

Tudo aconteceu em consequência de um choque com o central do Inter, Milan Skriniar. O jogador de 22 anos abandonou o relvado depois de ter chocado num lance aéreo, aos 55 minutos.

Na mesma nota, o Nápoles informou que Osimhen «será operado nos próximos dias», depois de ter passado esta noite «sob observação no Hospital Niguardia, em Milão».

O Inter também reagiu, deixando força a Osimhen. «Força campeão, em breve esperamos-te no campo», escreveu o clube, que ganhou o jogo por 3-2, na rede social Twitter.

Osimhen já tinha sofrido um traumatismo craniano no final da partida diante da Atalanta, na época passada, em fevereiro último, na 23.ª jornada da Serie A. Foi na altura retirado do relvado numa maca, depois de bater com a cabeça violentamente no chão, na sequência de uma disputa de bola com um adversário. O internacional nigeriano do Nápoles chegou a perder brevemente a consciência, mas recuperou a caminho para o hospital em Bérgamo, tendo sido posteriormente diagnosticado com um traumatismo craniano.