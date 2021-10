Seis adeptos foram detidos na noite de terça-feira no Estádio Wembley, no decorrer do jogo Inglaterra-Hungria, de apuramento para o Mundial 2022, devido a insultos racistas e confrontos com a polícia.

Segundo a polícia britânica, os confrontos aconteceram nas bancadas, junto aos adeptos húngaros, depois de a segurança afeta ao jogo ter tentado deter um adepto, na sequência de insultos racistas dirigidos a um dos elementos dos ‘stewards’.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, os incidentes foram «menores», mas as autoridades tiveram de recorrer ao uso dos bastões para conter a multidão.

Uma pessoa foi detida por insultos racistas, duas por confrontos junto às bancadas e três, já fora do estádio, por «desordem» e «embriaguez».