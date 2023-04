O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, foi questionado sobre Mourinho, técnico português da Roma, que a equipa de Turim «ultrapassou» nesta quarta-feira no campeonato, ao serem-lhe devolvidos os 15 pontos que tinham sido retirados na secretaria. Tal como a Juventus, a Roma também se apurou para as meias-finais da Liga Europa e as duas equipas podem defrontar-se na final.

«Mourinho? Podia fazer uma piada, mas vou calar-me… [jornalista italiano insiste] Não, não vou dizer a piada. O Mourinho já ganhou muitos troféus. Não existe só uma forma de vencer, há várias. Ganhar não é fácil e cada um tem a sua forma de trabalhar. Mourinho está fazer muito bom trabalho e os resultados que a Roma está a fazer há muito tempo não conseguia. Por isso, temos de dar valor ao que ele tem feito.

Em vez de criticarmos quem ganhou tanto, devia perguntar-se como é que ele conseguiu. Tenho sempre muitas dificuldades quando defronto as equipas de Mourinho.»

[Ao deixar a sala de imprensa, Allegri foi novamente «provocado» pelos jornalistas italianos para concluir a piada, mas apesar do sorriso, não cedeu à pressão]