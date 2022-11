O Nápoles de Mário Rui aumentou a vantagem no topo da Série A para oito pontos ao vencer, esta terça-feira, o Empoli por 2-0, em jogo da 14.ª jornada da liga italiana, tirando máximo proveito, pouco depois, do nulo do Milan de Rafael Leão no campo da Cremonese.

A equipa do sul de Itália, com Mário Rui a titular, reforçou, assim, a sua candidatura ao scudetto, com mais uma exibição convincente, mas só conseguiu adiantar-se no marcador na segunda parte, ao minuto 69, na sequência de uma grande penalidade de Razvan Marin sobre Osimhen. O árbitro ainda foi rever as imagens do lance, mas manteve a decisão, com Lozano a abrir o marcador desde a marca dos onze metros.

Cinco minutos depois, novo revés para a equipa da casa, com Sebastiano Luperto a ver um segundo cartão amarelo e a deixar o Empoli reduzido a dez. Zielinski saltou depois do banco para, a dois minutos do final, confirmar o triunfo dos napolitanos, com um remate com o pé esquerdo, depois de assistência de Lozano.

Um Nápoles eficaz que segue de vento em popa no topo da classificação, com dez vitórias consecutivas, ao contrário do Milan que não foi além de um nulo diante da Cremonese, num jogo em que Stefano Pioli deixou Rafael Leão no banco para apostar no belga Divock Origi.

O internacional belga até chegou a marcar, no início da segunda parte, mas o golo acabou por ser anulado, pelo VAR, e, logo a seguir, Origi cedeu o lugar ao internacional português. O Milan chegou a ter mais de setenta por cento de posse de bola e não se cansou de rematar à baliza de Carnasecchi, mas não conseguiu desfazer o nulo e, desta forma, fica a oito pontos do líder Nápoles.

Também esta terça-feira, Spezia e Udinese empataram 1-1. Reca abriu o marcador para a equipa da casa, aos 33 minutos, já depois de um golo anulado à equipa de Udine que, apesar de tudo, chegou ao empate antes do intervalo, aos 43 minutos, por Lovric.