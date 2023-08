O Génova anunciou esta sexta-feira a contratação de Junior Messias.

O avançado brasileiro de 32 anos chega ao emblema da região da Liguria por empréstimo, com uma cláusula de compra obrigatória mediante objetivos. Isso mesmo pode ler-se na nota divulgada pelo clube.

Será a sexta equipa que Messias representa em Itália, depois de jogar no Casale, no Chieri, no Gozzano e no Crotone, além do Milan.