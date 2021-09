Veneza e Torino empataram esta segunda-feira (1-1), no jogo que encerrou a jornada seis da Serie A.

Josip Brekalo deu vantagem ao emblema de Turim aos 56 minutos, Mattia Aramu fez o empate para a equipa da casa aos 78 minutos, de penálti.

Com este resultado, o Torino está na nona posição, com oito pontos, ao passo que o Veneza é 18.º, com quatro pontos.