O Hellas Verona anunciou esta segunda-feira o regresso de Giovanni Simeone, filho do treinador do Atlético Madrid, à seleção da Argentina para a próxima dupla jornada da fase de qualificação para o Mundial2022.

A Argentina, já qualificada para a fase final do próximo Campeonato do Mundo, vai defrontar o Chile, a 27 de janeiro, em Calama, e a Colômbia, a 1 de fevereiro, em Córdoba.

Giovanni Simeone, de 26 anos, tem estado em particular destaque na Série A, tendo participado em 20 dos 21 jogos do Verona, deixando a sua marca com doze golos e quatro assistências.

O avançado, com cinco internacionalizações e um golo, está na luta para integrar os eleitos de Lionel Scaloni para a fase final do torneio que vai disputar-se, no final do ano, no Qatar, mas conta com a forte concorrência no ataque, com Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Julián Álvarez, Pauki Dybala e Lucas Alario também a reclamarem um lugar.