Gianluigi Buffon foi multado em 5 mil euros por blasfémia durante o jogo entre a Juventus e o Parma em dezembro passado, onfirmou o Tribunal Federal Nacional da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Recorde-se que a 22 de dezembro foi aberto um inquérito ao colega de Cristiano Ronaldo devido a declarações dirigidas a Manolo Portanova, médio ofensivo de 20 anos que na altura estava na Vecchia Signora, tendo sido depois transferido para o Genova.

«Porta: interessa-me ver-te correr e estar aí 'dio can' [expressão religiosa que corresponde a 'Deus cão' em tradução literal para português] a sofrer. O resto não me importa um c******», foram as declarações reproduzidas por vários órgãos de comunicação social e nas quais o organismo disciplinar da Federação italiana se suportou para instaurar o referido processo.

Recorde a afirmação de Buffon: