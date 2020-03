A Juventus regressou ao topo da classificação da liga italiana ao bater o Inter Milão por 2-0, em jogo da 26.ª jornada, mas Cristiano Ronaldo voltou a ficar em branco e, assim, viu interrompida uma série de onze jogos sempre a marcar na Série A.

Apesar de o jogo se ter realizado à porta fechada, num ambiente frio, o jogo não deixou de ser intenso, com a equipa da casa a entrar forte e a impor um forte domínio nos primeiros vinte minutos, mas o Inter susteve as primeiras incursões dos bianconeri e geriu a última meia-hora com mais posse de bola. Uma primeira parte intensa, com oportunidades nas duas balizas, mas com um ascendente claro da Juventus.

A vecchia signora voltou a entrar forte na segunda parte, mas desta vez com golos. Aaron Ramsey abriu o marcador, aos 54 minutos, na sequência de uma investida de Matuidi pela esquerda e cruzamento junto à linha de fundo. Cristiano Ronaldo tentou controlar na área, mas a bola sobrou para o jogador galês que rematou e fez a bola passar entre as pernas de Vrij.

Um golo que aumentou a confiança da Juventus que continuou a carregar e acabou por aumentar vantagem, aos 67 minutos, com golo de Paulo Dybala depois de uma combinação com Ramsey e um magnífico pormenor técnico do argentino que tirou um adversário da frente antes de atirar a contar.

O Inter ainda teve uma oportunidade para reduzir, por Eriksen, mas a reação dos visitantes ficou condicionada, a partir do minuto 79, depois de Daniel Padelli ter visto um vermelho direto por protestos.

Já em tempo de compensação, Cristiano Ronaldo rematou em arco e a bola passou a rasar o poste, mas a verdade é que, desta vez, o internacional português ficou em branco e, assim, viu interrompida uma série de onze jogos sempre a marcar na Série A.