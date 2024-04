Angelo Mariano Fabiani, diretor desportivo da Lazio, tentou acalmar os ânimos, mas lançou algumas farpas a Luis Alberto, um dia depois do jogador ter largado uma «bomba» em Itália e solicitado publicamente a rescisão de contrato com o clube italiano.

«Estas coisas acontecem desde que o futebol existe, mas talvez não tenha sido a noite mais adequada para declarações como essa», começou por dizer Fabiani, através dos canais oficiais do clube.

O dirigente desportivo admitiu também não entender estas declarações e nega qualquer pedido do espanhol para terminar contrato, isto seis meses após a renovação do vínculo.

«Ninguém prometeu ou assinou nenhuma resolução. No verão o contrato do menino foi renovado por quatro anos. Houve tensões, ele nem queria fazer um retiro com a equipa. Seis meses depois diz que quer sair. Não queremos guerra, os contratos são feitos para serem respeitados, por ambos os lados. É uma situação que deve ser explorada com calma e serenidade. A situação não passará despercebida aos olhos do clube. Somos pela paz, mas não aceitamos falta de compromisso», atirou.

Com a camisola da Biancazzurri, Luis Alberto já fez 302 jogos, tendo marcado 51 golos e 76 assistência, ele que está no clube italiano desde 2016.