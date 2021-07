A época da Roma está prestes a começar. José Mourinho, que foi apresentado nesta quinta-feira, convocou 27 jogadores para o arranque dos trabalhos de pré-época.

O emblema italiano publicou a lista nas redes sociais, com destaque para o regresso do médio Nicolò Zaniolo, depois de uma lesão grave que o afastou durante parte da última época, e para a ausência de Leonardo Spinazzola, que sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles no jogo da seleção italiana frente à Bélgica.

A Roma de José Mourinho tem como primeiro adversário da pré-temporada a equipa amadora do Montecatini, no dia 15.